Elazığ'da enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerce böyle kurtarıldı
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin hamile bir kadını kurtardığı anlar kameraya böyle yansıdı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda hamile bir kadın enkaz altından çıkarıldı.
Hamile kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.