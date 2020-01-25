Elazığ depremiyle ilgili önemli açıklama! Ceazevi komple boşaltılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Valiliği'nde kameralar karşısına geçti. Bakanlar son gelişmeleri ve merak edilenleri kamuoyu ile paylaştılar.

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

"39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık"

Şu anda ellerindeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşanabilecek bir hastanın olmadığını belirten Soylu, "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI Soylu, bölgeye arama kurtarma ve sağlıkçı olarak nitelendirilen toplam 2 bin 418 personel geldiğini, 304 araç ve 18 arama kurtarma köpeğinin depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi. Soylu, AFAD'ın 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksat denilen büyük çadırlardan, 11 bin 532 yatak, 18 bin 720 battaniye, Kızılayın ise 202 personelle birlikte 35 araç, 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 650 yatak, bin 563 ısıtıcı gönderdiğini aktardı.

Adıyaman cezaevi boşaltılıyor

Soylu, hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındığını söyledi.

Bu süreçte Elazığ'dan 18, Malatya'dan 4 vatandaş olmak üzere toplam 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, şöyle konuştu:

"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Özellikle şehir hastanemiz başta olmak üzere hem Malatya hem Elazığ üniversitelerimiz dahil, çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içinde serviste halen takibi yapılan 128 hastamız vardır. Bu 128 hastadan 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızdan şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim."

Koca, gece boyunca ameliyat edilen ayrıca 8 hasta olduğunu belirterek, "Bunun dışında sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 var olan toplam ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı." dedi.

"4 sahra hastanesi, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır"

Tedbirli olmak amacıyla donanımlı 4 sahra hastanesini, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır halde bulundurduklarına dikkati çeken Koca, şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını ancak ihtiyaç durumu için hastaneleri 48 çadırla hazır tuttuklarını ifade etti.

Bakan Koca ayrıca hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Ayrıca 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattına yoğun müracaatlar olduğunu anlatan Koca, "Yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebin, isteğin olduğunu gördük. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"En son kurtarılan 2 vatandaşın genel durumları iyi"

Koca, sağlık personeli, kurtarma ekipleri, UMKE ve hekimler olmak üzere tüm personelin sahada özverili, fedakar ve gayretli şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alırken, en son kurtarılan 2 vatandaşımız olmuştur. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, bu anlamda bir sorun şu an görünmediğini, ayrıca yine Nazmiye adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."