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Devlet Bahçeli'den Elazığ depremiyle yalan haberlere sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğünde depremle ilgili sosyal medyada depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanlara tepki göstererek, "Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğünde depremle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Bahçeli'nin hedefinde depremle ilgili sosyal medyada dolaşan çarpıtma ve istismar haberlerine tepki gösterdi.

Allah’a havale ediyorum

Depremle ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa dileyen Bahçeli, Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır." dedi. 

Türkiye her türlü zorluğu aşmaya muktedirdir

CHP'li Tuncay Özkan'dan skandal 

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Elazığ'deki depreme ilişkin skandala imza attı. Şanlıurfa’da daha önce tadilatta olan bir hastaneden görüntüleri Elazığ depreminde yaşanmış gibi paylaştı. Hatası ortaya çıkınca Özkan tweetleri sildi. Rezaleti sosyal medya hesabından paylaşan Melih Gökçek, "Böyle bir yalan haberden dolayı utanmadın mı SN. Özkan?" diye tepki gösterdi.

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