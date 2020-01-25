Mehmet Demirkol'dan Terim-Cengiz çekişmesine bomba yorum

Mehmet Demirkol, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında devam eden çekişme için ''Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et” konuşması. Bundan başka bir anlam çıkarmak mümkün değil.'' yorumunda bulundu.

Galatasaray'da Arda Turan transferiyle gündeme gelen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle, teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilim devam ediyor.

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan gerginliği bugünkü köşesinde değerlendiren Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı;

''Dün yaptığı konuşma aslında “Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et” konuşması. Bundan başka bir anlam çıkarmak mümkün değil. Fatih Terim’in adını bile anmadan, Ünal Aysal’ın ‘eleman’ tavrına benzer bir şekilde sürekli ‘sayın teknik direktörümüz, hocamız’ diyerek herhalde bunu yapmak istiyor.''

Fatih Terim: Arda ikinci şansı hak ediyor

Fatih Terim, ''Arda'nın ikinci bir şansı hak ediyor. Ben Arda'nın dönmesini istedim ama yönetim istemedi. Demek ki fikir ayrılığı var.'' ifadelerini kullanmıştı.

Köstebek iması

Fatih Terim, önceki günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay arasında gerçekleştirdiği Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıyı örnek göstererek, aldıkları kararın birkaç saat içerisinde belli gazetecilere iletilmesine tepki göstermişti.

Mustafa Cengiz: Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığını söyleyen teknik direktör Fatih Terim ile ilgili olarak "Aramızda fikir ayrılığı yok. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" dedi.