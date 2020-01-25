Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" açıklaması yaptı.

Elazığ'ı sarsan 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Enkaz altından insanlar çıkarılmaya devam edilirken ilgili bakanlıklar gölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sahra hastaneleri ve çadırlar hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamayı yaptı: Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik.