Depremden mucize kurtuluş! 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı

ELAZIĞ'ı sarsan depremden sevindiren haberler de geliyor. 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı.

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın, 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezindeki Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde çöken 3 binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri katılıyor.

14 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Depremin yıktığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 2 apartmanda dün akşamdan bu yana 6 kişi yaralı kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada, bir kadın yaralı kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Depremden 14 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve beton yığınları arasından bir kadın çıkarıldı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

9 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi Göl Apartmanı'nda aramalar bitti

Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Mavi Göl Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı. Binada enkaz altında kalan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.