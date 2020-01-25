Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı! Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçoktakis, Elazığ'ı' sarsan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı iletti.

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Arama kurtarma ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır.

AB, İran ve Ukrayna'dan taziye mesajları

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'ndan, depreme ilişkin yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de depreme ilişkin Twitter'dan yayınlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.