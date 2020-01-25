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Kartal'da 6 tekne alev alev yandı

KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kartal, Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Tekneden çıkan alevler kısa sürede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Ekipler hem yerden hem de merdiven aracıyla su ve köpükle yangına müdahale etti. Teknelerdeki yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.

Bir görgü tanığı, "Bir tekneden çıkan alevleri gördük, daha sonra diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye haber verdik. Yaralanan 1 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü gördüm" dedi.

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