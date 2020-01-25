Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kovuldu! İşte yerine düşünülen ilk isim

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile dün akşam yollar ayrıldı. Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın yerine düşündüğü hoca adayıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yaptığı toplantıların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.

''Hizmetleri için teşekkür ederiz''

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Avcı'nın Beşiktaş serüveni 8 ay sürdü

Dört sezonluk Şenol Güneş döneminin ardından sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş serüveni 8 ay sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen ve ligde liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, deneyimli teknik adamın görevine son verdi.





Sergen Yalçın ile bir araya gelindi

Futbol direktörü Ali Naibi ile de yolları ayıran yönetimin teknik direktörlük için üç adayı var. İlk hedef, Btc Turk Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

İki isim daha gündemde

Kulüpte daha önceki yıllarda görev alan Samet Aybaba ve son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut da siyah beyazlıların diğer adayları. Beşiktaş'ta pazar günkü Göztepe maçında takımın başında yardımcı antrenör Şenol Fidan çıkacak.