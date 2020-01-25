HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kovuldu! İşte yerine düşünülen ilk isim

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile dün akşam yollar ayrıldı. Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın yerine düşündüğü hoca adayıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yaptığı toplantıların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı. 

''Hizmetleri için teşekkür ederiz''
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Avcı'nın Beşiktaş serüveni 8 ay sürdü
Dört sezonluk Şenol Güneş döneminin ardından sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş serüveni 8 ay sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen ve ligde liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, deneyimli teknik adamın görevine son verdi.



Sergen Yalçın ile bir araya gelindi
Futbol direktörü Ali Naibi ile de yolları ayıran yönetimin teknik direktörlük için üç adayı var. İlk hedef, Btc Turk Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın.  Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

İki isim daha gündemde
Kulüpte daha önceki yıllarda görev alan Samet Aybaba ve son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut da siyah beyazlıların diğer adayları. Beşiktaş'ta pazar günkü Göztepe maçında takımın başında yardımcı antrenör Şenol Fidan çıkacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!
Elazığ depremi Prof. Naci Görür'ü korkuttu : Bu deprem endişe verici
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'i devirdi
Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı tek golle geçti
Obradovic: Çok iyi bir takımı yendik bu akşam
Fenerbahçe Beko AX Armani Milan'ı rahat geçti
Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı
Ankara-İstanbul hızlı tren biletleri 2020 zam mı geldi?
Yorumlar