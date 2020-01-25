Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı evsahibi ekip 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 64'te Stephane Sessegnon (penaltı) kaydetti. Gaziantep FK, 58'de Olarenwaju Kayode ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Ligde 3 maç (1 beraberlik, 2 yenilgi) sonra galip gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, puanını 21'e yükseltti.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 2 maçı da kaybeden Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü anısına hazırlanan özel formayla sahaya çıktı. Başkent ekibi ayrıca seremonide "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla yer aldı. Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.