Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "100'den fazla bina yıkıldı" dedi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından açıklama yapan Malatya’nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “100’den fazla ev yıkıldı. Bölgemizde çadırlar kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Malatya'nın Pötürge ilçesi belediye başkanı Mikail Sülük, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Mikail Sülük, bölgede yüzden fazla binanın yıkıldığını belirtti.

Mikail Sülük'ün açıklaması şöyle:

"100'den fazla yıkım var. Vatandaşlarımızın binalara girme şansı yok. Çadırlar kurmaya çalışıyoruz.Milletvekillerimizle görüştük. Acil yardım talep etti. Şu anda 8 - 10 yaralımız var. 100'den fazla yıkık hane var. En büyük yıkım bu depremde oldu. Telefon hatlarında sıkıntı yok. "