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Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

ELAZIĞ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü..

7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı
Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar
Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

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