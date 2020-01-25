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Tayvanlı deprem kâhini Türkiye'nin doğusu için üç gün önceden uyarmış

Deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin, Manisa depremini bilmesinin ardından Elazığ depremini de tutturdu.

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı.

Manisa depremini bilmişti
Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

''Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında''
Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın ''10+6'' seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, ''Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında'' uyarısı yapmıştı.

Binlerce yorum aldı
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına binlerce yorum bıraktı.

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