Enkazdan saatler sonra 12 yaşındaki çocuk ile 2 kadın sağ çıkarıldı
ELAZIĞ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından birer saat arayla 2 kadın daha kurtarıldı.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü.Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.
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5 saat sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk çıkarıldı: Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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Hasteneye kaldırıldı: Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
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Ayrıca Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü.
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