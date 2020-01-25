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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğrenmek için 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184'ü arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

Elazığ ve çevre illeri sarsan depremle ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir.

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