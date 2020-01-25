Manchester United'da Islam Slimani sesleri

Marcus Rashford'ın sakatlığının ardından golcü arayışlarına başlayan Manchester United'da Islam Slimani ismi gündeme geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kariyerini kiralık olarak Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da sürdüren ve kırmızı-beyazlı formayla adından söz ettiren Islam Slimani için Manchester United devreye girdi.

Daily Mail'ın haberine göre, Marcus Rashford'ın sakatlığından sonra mutlaka bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Kırmızı Şeytanlar, Cezayirli golcüyü kiralamak istiyor. Moussa Dembele ve Edinson Cavani gibi oyuncular da Manchester United'ın gündeminde ancak kiralık hamlesi nedeniyle Slimani ismi bir adım öne çıkıyor.

4 milyon sterlin

Öte yandan Manchester United'ın Islam Slimani'yi kiralamak için yaklaşık 4 milyon sterlin ödeyeceği konuşuluyor. Bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani'nin Monaco ile sezon sonuna kadar anlaşması bulunuyor.

25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı

31 yaşındaki golcü bu sezon Ligue 1'de görev yaptığı 13 maçta takımına 7 gol ve 7 asistlik skor katkısında bulundu. Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de top koşturan Slimani, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.