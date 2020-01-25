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Türkiye'yi sarsan deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depreminin salladığı yerleri gösteren harita yayınladı.

Deprem kuzeyden güneye bütün Türkiye'yi sarsarken, Suriye ve Irak'ın geniş kesiminde de hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin salladığı yerleri gösteren haritayı yayınladı.

Birçok ili salladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı Türkiye'nin kuzeyindeki Trabzon, Samsun, Giresun ve Artvin'den en güneydeki Hatay, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar her yeri salladı.

Harita çok dikkat çekici

Deprem, Türkiye'nin güney komşuları Suriye ve Irak'ın geniş kesiminde de hissedildi. Sarsıntının etkileri Suriye'nin batısındaki Hums'tan Irak'ın ortasına kadar ulaştı.

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