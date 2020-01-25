Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına tepki yağdı Twitter'da TT oldu

Oyuncu Berna Laçin Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşım tepki çekti.

Türkiye Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin acısını yaşarken, oyuncu Berna Laçin'in paylaşımı eleştiri konusu oldu. Laçin'e tepkiler Twitter'da TT listesine girdi.

AFAD 6.8 olarak açıklamasına rağmen iftira attı

Devletin resmi kurumu AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, Kandilli Rasathanesi'nin revize ettiği 6.5'i dikkate alarak iftira attı

Laçin, ilk olarak "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" ifadelerini kullandı.

Vergi muafiyeti olmaması için rakamın düşürüldüğünü söyledi

Bu paylaşımı daha sonra retweet yapan Laçin, paylaşımına "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" notunu düştü.

Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir , bekleyin görün hep aynı pic.twitter.com/kCYqP3LtcB — berna lacin (@bernalacin35) January 24, 2020

Berna Laçin'in depremin yankıları sürerken böyle bir paylaşım yapması tepkilere yol açtı. Laçin gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Troller pusuda bekliyor ya, bir şey dese de bir an evvel çarpıtacak yer bulsak diye! Nereye çekerseniz sizinle gelir, 2 itirazım vardı, depremin 6.5’a revize edilerek indirilmesi ki 6.8 olarak kabul edildi. Kızılay’ın anında SMS ile para istemesi, hata olduğu anlaşıldı, geri çekildi. E doğruları söylemişim, neye peki bu saldırı? Doğruları söylemeye mi? Her zamanki gibi yani!"

Tepki yağdı

Dini değerlere hakaretle gündeme gelmişti

Cinsel istismar suçlarına karşı başlatılan 'idam' kampanyasına karşı çıkan oyuncu Berna Laçin, Müslümanların kutsal toprağı Medine'yi de hedef almıştı. Laçin, hakkında açılan davadan beraat etmişti.