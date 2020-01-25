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Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu

Sezon başında kadroya dahil edilen Yevgen Seleznov, Bursaspor’da takımın başına İbrahim Üzülmez’in geçmesiyle adeta küllerinden yeniden doğdu.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Akhisarspor’da geçiren ancak daha sonra kadro dışı bırakılmasının ardından soluğu İspanya’nın Malaga Kulübü’nde alan Seleznov, burada yalnızca 12 maçta forma giyebildi. İspanya’da gol katkısı veremeyen Ukraynalı yıldız, geçtiğimiz sezonu 24 maçta yalnızca 4 gol ile tamamladı.

Sezon başında Bursaspor’a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu, sezon ilk yarısında kendisine ilk 11’de şans bulmakta zorlandı. Bursa temsilcisinin önceki teknik direktörü Yalçın Koşukavak döneminde ligde yalnızca 234 dakika süre alabilen Seleznov, 2 gol ve bir asist ile oynarken ilk 11’de başladığı 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 gol kaydederek seremoniye çıktığında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Bursaspor’da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’in gelmesiyle birlikte gol yollarında adeta coşan Seleznov, deneyimli teknik adamın ilk 11’de şans verdiği 4 mücadelede de rakip fileleri havalandırdı. Üzülmez’in başında olduğu son 4 maçta 334 dakika süre alan Ukraynalı golcü, son olarak eski takımı Akhisarspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Teknik direktör Üzülmez, Seleznov hakkında geçen hafta yaptığı açıklamada, “Kaliteli, yetenekli bir oyuncu. Bizi de sahiplenmeye başladı, ‘Şampiyonluk yolunda çok önemli bir parça olacağım, sizi ve camiayı sevdim’ diyor. Hal böyleyken, bizde O’na şans vermeye çalışıyoruz. Art niyetli değil, iyi niyetli. Şu süreçte her oyuncum gibi o da bir karakter gösterdi. Gollerini attı, gollerinin devamını diliyorum” yorumunu yaparken, Seleznov da Üzülmez’in kendine güvendiğini ifade etti.

Bu sezon TFF 1’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplamda 18 maça çıkan Seleznov, 9 gol ve 2 asist ile oynarken; bu katkının 7 golü ilk 11’de forma giydiği mücadelelerde geldi.

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