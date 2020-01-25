Fenerbahçe cezadan yırttı ihtar var

Harcama limitine 16 milyon TL eklenecek olan Fenerbahçe için ceza ihtimali ortadan kalktı.

Tahkim Kurulu, önceki gün Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz sonucu kulübün harcama limitini 16 milyon TL artırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, limitte eksi 19 milyon TL'ye kadar geriledi.

Bu hesaplamaya Moses'tan yapılan tasarrufun dahil olmadığı öğrenildi. Yani bu da düşüldüğünde Fenerbahçe eksi 10 milyon TL'nin altına iniyor. Böylece yaptırım ihtimali ortadan kalkan Fenerbahçe, sadece ihtar alacak.

Transfer için artı şart

Sabah'ın haberine göre; Moses'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye, hiç oyuncu göndermese dahi ceza gelmeyecek. Transfer için ise durum çok farklı. Sarı-lacivertliler, Falette'in lisansını çıkarabilmek için önce sıfır olmak, ardından ise Falette'in yarım sezonluk maaşı kadar (400 bin Euro) limit açmak zorunda. Aksi durumda Falette'in lisansı çıkarılamıyor. Bu konu için Fenerbahçe'nin önünde 31 Ocak saat 18:00'e kadar süresi bulunuyor.

Zorunlu satın alma kurtarmıyor

Fenerbahçe'nin sol bek alabilmesi için de Falette'in üzerine sol bekin kiralama ve yarım sezonluk maaşı kadar limite ihtiyacı var. Sarı-lacivertliler, resmi sözleşme imzaladığı Falette'i öncelikli olarak lisanslamak zorunda. Çünkü oyuncunun maaşı limite eksi olarak yazacak. Fenerbahçe, sol bek için sadece kiralık ve zorunlu satın alma maddesi bulunmayan transfer yapabilecek.

TFF'ye ikinci itiraz

Takım Harcama Limitleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı aldı.