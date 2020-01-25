Vedat Muriç bombası! Fener'in istediği çılgın rakama bakın
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
İngiliz ekiplerinin uzun süredir takip ettiği Kosovalı futbolcu için son olarak La Liga ekibi devreye girdi. Real Sociedad, sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek Muriç’i transfer etmek istediklerini ifade etti. Yönetim devre arasında 25 yaşındaki forveti kesin olarak satmayı düşünmüyor. Bu nedenle Real Sociedad sezon sonu Muriç’i kadrosuna katabilmek için girişimlere şimdiden başladı. Fenerbahçe, Muriç için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yaptığı toplantıların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.
Sezon sonuna kadar Galatasaray ile kiralık anlaşması bulunan Mario Lemina için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Onze Mondial'in haberine göre İngiliz devleri Manchester Unitede ve Arsenal, bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'yı takip ediyor.
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile dün akşam yollar ayrıldı. İlk hedef, Btc Turk Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.