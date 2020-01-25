Vedat Muriç bombası! Fener'in istediği çılgın rakama bakın

İngiliz ekiplerinin uzun süredir takip ettiği Kosovalı futbolcu için son olarak La Liga ekibi devreye girdi. Real Sociedad, sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek Muriç’i transfer etmek istediklerini ifade etti. Yönetim devre arasında 25 yaşındaki forveti kesin olarak satmayı düşünmüyor. Bu nedenle Real Sociedad sezon sonu Muriç’i kadrosuna katabilmek için girişimlere şimdiden başladı. Fenerbahçe, Muriç için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak.