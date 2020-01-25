HABER /  GÜNCEL

Süleyman Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, kurtarmaya çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı binayı inceleyen İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, “Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Çöken binada yetkililerinden bilgi alan İç İşleri
Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

''Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu''
Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu enkazlar zor enkazlar. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hem o taraftaki hemde buradaki enkazlar birbirine girmiş durumda. Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz. Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar. Arama şuan devam ediyor çok sessiz olunması lazım.'' ifadelerini kullandı.

''Sağ salim çıkarılmasını diliyoruz ve dua ediyoruz''
Ekiplerin hem soğuktan hem de yorgunluktan değiştiriyorlar. Teknik ekipler Binaların stratejik değinerek çalışmalarını yapıyor. Enkaz altındaki kişilerin bir an önce sağ salim çıkarılmasını diliyoruz ve dua ediyoruz. Bu tip arama kurtarmalarda başta söylediğimiz bir rakam vardı onun dışında bir rakam vermeyiz. Ailelerden ve burada olanlardan tespit ediyoruz. Az da olabilir başlangıcın dışındaki rakamı telaffuz etmiyoruz. Malatya Doğanyol, Pütürge de enkaz altında kalma yok sadece madende var. Onunla ilgili çalışma devam ediyor.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elazığ'da şiddetli depremin ardından korkunç görüntüler geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremden mucize kurtuluş! 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı
Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına tepki yağdı Twitter'da TT oldu
Türkiye'yi sarsan deprem sonrası ABD'den korkutan harita!
Elazığ'dan sevindiren haber! 6 aylık hamile kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Tayvanlı deprem kâhini Türkiye'nin doğusu için üç gün önceden uyarmış
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kovuldu! İşte yerine düşünülen ilk isim
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında
Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu
Spor camiasından Elazığ depremi için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe cezadan yırttı ihtar var
Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı! Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum
Konya İstanbul hızlı tren fiyatları 2020 kaç para oldu yeni tarife
Yorumlar 1 yorum