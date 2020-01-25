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Gürsel Aksel Stadyumu’nun çevresi yenilendi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak stadın çevresindeki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Gürsel Aksel Stadyumunu çevreleyen Gürsel Aksel Bulvarı, 15. Sokak, 20/3 Sokak ve İnönü Caddesi baştan sona yenilendi. Taraftarların rahat bir şekilde stadyuma ulaşabilmesi için çevre yollarda altyapı düzenlemesi, asfalt serim ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Yayaların güvenli ulaşımlarını sağlamak için de hissedilebilir yüzeyleri ve bordürleri yıpranan kaldırımlar yenilendi. Kaldırım olmayan bölgelere ise yeni kaldırımlar yapıldı.



960 metrelik yeni kaldırım uygulaması
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nun çevresindeki düzenleme çalışmaları kapsamında Gürsel Aksel Bulvarında 960 metrelik yeni kaldırım uygulaması ve 480 metrelik orta refüj ve yeşil alan imalatı yapıldı. 20/3 sokakta 300 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. 15. Sokak’ta toplamda 960 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. İnönü Caddesinde 2 bin metrekarelik yeşil alan ve park düzenlemesi yapıldı. 15. Sokakta yaklaşık 670 tonluk, Gürsel Aksel Bulvarında yaklaşık 2 bin 500 tonluk, 20/3 sokakta ise yaklaşık 480 tonluk asfalt serimi yapıldı.

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