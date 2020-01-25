Cumhurbaşkanlığı'ndan depreme ilişkin yayınlarda 'hassasiyet' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'yi sarsan Elazığ'daki depreme ilişkin yapılan yayınlarda 'hassasiyet' çağrısı yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremin ülke olarak herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilenen açıklamada, "Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir" denildi.

"Panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı"

Kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyaya önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir. Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır. Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır.

Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.

Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir. Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon gibi tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.