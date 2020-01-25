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Melih Gökçek'ten deprem paylaşımları! Bülent Ecevit ve CHP'li Özkan tweetleri olay

ELAZIĞ'daki 6.8'lik deprem Türkiye'yi sarstı. Sanat, spor ve siyaset camiasından art arda mesajlar gelirken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaşımları dikkat çekti.

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu anki rakamlara göre, 22 kişi hayatını kaybederken 1030 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Elazığ depremi sosyal medyada gündemin en üst sırasında yer alıyor.

Depremin ardından Melih Gökçek'in, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündem yarattı. 

Gökçek'in paylaşımları şöyle:

"Ecevit bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı"

-Gayem siyaset yapmak değil. Sadece bir gerçeği vurgulamak. Ecevit döneminde gece deprem olmuş, biz Ankara Belediyesi olarak yardımlarımızı Sakarya'ya kadar yetiştirmişken, Ecevit sabah açıklamasında bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı. Ya bugünkü devletin müthiş müdahalesi.

"Elazığ depreminde yaşanmış gibi paylaştı"

-CHP MV. Tuncay Özkan bir skandala imza attı. Şanlıurfa’da daha önce tadilatta olan bir hastaneden görüntüleri Elazığ depreminde yaşanmış gibi paylaşarak insanları aldatmaya kalktı. Foyası meydana çıkınca tweetleri sildi. Böyle bir yalan haberden dolayı utanmadın mı SN. Özkan?

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