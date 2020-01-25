İHH ekipleri deprem bölgesinde

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından harekete geçen İHH Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. 4 TIR acil yardım ve 2 TIR mobil aşevi de bölgeye intikal etti.

Elazığ ve Malatya’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tüm Türkiye’nin kalbi depremzedeler için attı. Haberi alır almaz İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti.

İHH Genel merkezinde kurulan Afet Yönetim Masası’nda son durum değerlendirildi. İlk etapta 244 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra ise yeni takviyelerle birlikte bu sayı 314’e yükseltildi. Arama kurtarma personel ve gönüllülerinden oluşan İHH ekibi; İstanbul, Bursa ve 31 ilden yola çıktı.

Depremzedeler bir bir arandı

Depremin ardından Elazığ ve Malatya’dan İHH sistemine kayıtlı bulunan 2 bin 958 bağışçı, gönüllü ve depremzede, İHH Çağrı Merkezi’nce aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi.

Acil yardım TIR’ları bölgeye ulaştı

4 TIR acil yardım, 2 TIR da mobil aşevi Hatay ve Kilis’ten harekete geçti. Acil yardım TIR’larının içinde battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba ve kahvaltılık bulunuyor. Gün içerisinde mobil aşevleri, sıcak yemek dağıtımlarına başlayacak.

Çadır kurulumlarına başlandı

Sabah saatlerinde ekiplerimiz, Elazığ ve Malatya’ya ulaşarak hem arama kurtarma hem de acil yardım malzemesi dağıtımlarına başladı. Evleri yıkılan ya da evleri hasar gören depremzedeler için çadır kurulumlarına başlandı.

Hassas burunlu köpek bölgede

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için hassas koku duyusuna sahip arama kurtarma köpeği, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak için bölgeye intikal ettirildi.

Acil ihtiyaçlar var

Bölgede acil olarak çadır, battaniye, soba, kalın kışlık giysi, hijyen kiti, su, kahvaltılık ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. İHH ekipleri, kriz sona erene kadar bölge halkına yardımlarını sürdürecek. İHH ekiplerinin ihtiyaç malzemelerine yönelik çevre illerden çalışmaları ise sürüyor.