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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a veda yazısı

Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden yayınladığı yazıda siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden veda yazısı paylaştı.

Abdullah Avcı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamanın doğru olduğuna inandım.

İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim. Saygılarımla."

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