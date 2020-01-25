Abdullah Avcı futbolcularla vedalaştı

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.