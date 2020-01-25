Abdullah Avcı futbolcularla vedalaştı
Beşiktaş'la yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı futbolcularla vedalaştı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon başında takımda göreve getirilen, ligde 19. hafta maçları öncesi yönetim kurulunun aldığı kararla görevi sona eren Abdullah Avcı'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularla vedalaştığı bildirildi.
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Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi.
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Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
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