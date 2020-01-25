Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da gözyaşlarına hakim olamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Erdoğan, katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 bakan deprem bölgesinde sevk ve idare görevlerini yürütüyor.

Programını iptal etti Elazığ'a gitti

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir cenaze törenine katıldı. Yakınlarını kaybeden bir baba ile yan yana gelen Erdoğan, acılı babanın ağladığı anların ardından gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.