HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da gözyaşlarına hakim olamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Erdoğan, katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 bakan deprem bölgesinde sevk ve idare görevlerini yürütüyor.

Programını iptal etti Elazığ'a gitti

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir cenaze törenine katıldı. Yakınlarını kaybeden bir baba ile yan yana gelen Erdoğan, acılı babanın ağladığı anların ardından gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Çalışmalar devam ediyor

Elazığ ve Malatya'da önceki akşam saatlerinden itibaren 398 artçı sarsıntı oluştu. Deprem nedeniyle Elazığ'da 18, Malatya'da 4; toplam 22 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan çok sayıda vatandaş sağ olarak kurtarılırken, halen enkaz altında olduğu düşünülen kişiler var.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elazığ depremi ünlü isimleri de sarstı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den Elazığ depremiyle yalan haberlere sert tepki
Son dakika gelişmesi! Malatya'da bir deprem daha
Mehmet Demirkol'dan Terim-Cengiz çekişmesine bomba yorum
Melih Gökçek'ten deprem paylaşımları! Bülent Ecevit ve CHP'li Özkan tweetleri olay
Süleyman Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, kurtarmaya çalışıyoruz
Depremden mucize kurtuluş! 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesine giden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
Elazığ depremi sonrası Adıyaman Cezaevi komple boşaltılıyor
Elazığ depremiyle ilgili önemli açıklama! Ceazevi komple boşaltılıyor
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a veda yazısı
Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı! 'Enkaz altındayım'
Ankara Eskişehir hızlı tren fiyatları 2020 kaç para oldu yeni tarife
Yorumlar 5 yorum