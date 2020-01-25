İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak tek isim

Türkiye Futbol Federasyonunun 16 milyon lira ek limitine rağmen satmadan oyuncu alamayan Fenerbahçe'de tek çare Miha Zajc.

Kanarya’nın merakla beklediği Tahkim Kurulunun limit kararı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün itirazı kısmen haklı bulundu ve 16 milyon liralık daha bir ekleme yapıldı. Oysa sarı-lacivertlilerin beklentisi ve düşüncesi 40 milyon liraydı. Peki şimdi ne olacak? Satmadan oyuncu alamayan Fenerbahçe yönetiminin elindeki en önemli değer ise Miha Zajc.

Tek çare Zajc

Sloven oyuncunun alıcısı da var. Brescia Kulübü, Zajc için Ali Koç yönetimiyle pazarlık hâlinde. Şu anda tarafların 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı ancak peşinat konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Yönetim Zajc’tan gelecek parayı da stoper ve sol bek transferinde düşünüyor.

Diğer yolcu Alper Potuk

Fenerbahçe’nin göndereceği bir diğer isim ise Alper Potuk. Ancak performansı sürekli düşüşte olan Potuk’tan beklenti o kadar da yüksek değil. Bekleneni veremeyen bir diğer yabancı Adil Rami ile de yolların ayrılması gündemde. Ancak senelik ücreti 2 milyon avro civarında olan oyuncuya teklif yok ve maliyeti de bir hayli yüksek.

Falette elde duruyor

Ayrıca stoper bölgesi için yapılan ancak lisansı henüz çıkarılamayan bir Falette elde duruyor. Fazla zamanı da kalmayan ve ceza almadan en hafif hasarla bu transfer sürecini geçirmek için uğraşan yönetim ince hesaplar yapıyor. Hedef, hem ihtiyaca göre takviye ile yarışmacı takımı devam ettirmek hem de ceza tehlikesinden kulübü kurtarmak.