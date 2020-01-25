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Konyasporlu taraftarlar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Bir maç binlerce kitap, on binlerce öğrenci" projesinin başlatıldığını söyledi.

Stada kitaplarla gelinsin
Proje ile ihtiyacı olan okullara kitap toplanacağını vurgulayan Apalı, yarın İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde taraflarların stada kitaplarla gelmesini beklediğini dile getirdi.

'Şu anda 3 tır yardım malzemesi topladık'
Apalı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlar için de yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya hesaplarımızdan da yayımladığımız üzere deprem bölgesine gönderilmek üzere kullanılmamış battaniye, elbise gibi ihtiyaç malzemelerini temin etmeye devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da bu desteğe katkı vermelerini bekliyoruz. Şu anda 3 tır yardım malzemesi topladık. Yardım malzemelerini 5 tıra çıkarmayı hedefliyoruz."

Apalı, taraftarların bu kampanyalara duyarsız kalmamalarını sözlerine ekledi.

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