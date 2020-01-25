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Depremin sarstığı Elazığ'dan çarpıcı fotoğraflar geliyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin etkisiyle yollarda uzun ve derin çatlaklar oluştu.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlar halen evlerine giremiyor. Onlarca evin yıkıldığı depremde yollar da zarar gördü.

Artçı sarsıntılarla çatlaklar daha da büyüyor

Sivrice köylerine giden yollarda asfalt yolda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluşurken, yamaçtan yuvarlanan kayalar yolu kapattı. Ulaşımın zorlaştığı köylerde yollarda meydana gelen çatlaklar, artçı sarsıntılarla daha da büyüyor.

Kayalar ve toprak kayıyor

Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönerken, artçı sarsıntılarla kayaların ve toprağın kayması ise korku dolu anlara yol açıyor.

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