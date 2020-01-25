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DASK'a deprem hasar ihbarı yağdı! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Anadolu Ajansı

Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor. DASK'tan hasar için başvuru yapanlarla ilgili açıklama geldi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ depremi sonrasında 750'ye yakın hasar ihbarı alındığını açıkladı. Bölgedik kurtarma çalışmaları sonrasında eksperlerin hasar tespitlerine başlayacağı bildirilen açıklamada vatandaşlara şu bilgi verildi:

-"Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. Biz de DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz."

Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor.

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Sigortalılar, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden ve www.dask.gov.tr internet adresinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

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