HABER /  YEREL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Elazığ'daki okullarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin yaşandığı Elazığ'ın Gezin köyündeki enkazda incelemelerde bulunarak, "şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durumumuz yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından soluğu Elazığ'da aldı.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

"Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durumumuz yok." diyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda da bu, sadece deprem sırası ya da hemen sonrası değil daha sonraki çalışmalar için de önemli. Niye önemli? Çünkü ailelerimize, öğretmenlerimize yönelik eğitimler zaten büyük ölçüde gerçekleştirilmiş vaziyette. O anlamda da bir eylem planımız var. Bu eylem planımızı harekete geçireceğiz. Genel olarak Sayın İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız dünden beri gereken her türlü çalışmaları yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Herkes bir yerden bu dayanışma içerisinde faaliyet yürütüyor."

Selçuk, "Elazığ'da küçük bazı çatlakların olduğu okullar var. Ama biz her ihtimale karşı bunları inceleme altına almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına tepki yağdı Twitter'da TT oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elazığ'da şiddetli depremin ardından korkunç görüntüler geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak tek isim
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Devlet Bahçeli'den Elazığ depremiyle yalan haberlere sert tepki
Son dakika gelişmesi! Malatya'da bir deprem daha
Mehmet Demirkol'dan Terim-Cengiz çekişmesine bomba yorum
Melih Gökçek'ten deprem paylaşımları! Bülent Ecevit ve CHP'li Özkan tweetleri olay
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi
Tekbaş, ‘Tatil Tadında Kalın’ adlı kitabını tanıttı
Kaçırıldığı iddia edilen liseli kızın hikayesi bambaşka çıktı
Konyasporlu taraftarlar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Depremde vefat eden anne ve oğlunun cenazesini Ali Erbaş kıldırdı
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak tahsis numarasına göre
Yorumlar