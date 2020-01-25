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Elazığ’a bağlı Çevrimtaş köyü depremle birlikte tamamen yıkıldı

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik deprem kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu. Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ’a bağlı Çevrimtaş köyü.

Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde bütün evler ve ahırlar yıkılmış durumda. Deprem nedeniyle köyde 2 kişi yaşamanı yitirirken 4 kişi de yaralandı.

Çevrimtaş köyü Muhtarı Ramazan Alparslan arama kurtarma ekipleri ile yetkililerin köylerine ulaştığını şu anda enkaz altında kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Köydeki bütün ev ve ahırların tamamının yıkıldığını ya da hasar gördüğünü söyleyen Alparslan, “Kendimiz için bir şey istemedik ama hayvanlarımızı koyacak yerimiz yok. Hayvanlarımızı koyabileceğimiz çadırlar istedik yetkililerden. Hava çok soğuk hayvanları dışarıda tutamayız” dedi.

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