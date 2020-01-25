Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi sarsan depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten bir telgraf gönderdi.
"Acı ve üzüntülerinizi paylaşıyoruz"
Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan taziye telgrafında şu ifadelere yer verildi:
Rusya, bu felakette yakınlarını kaybeden ailelerin acı ve üzüntülerini paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyor.
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