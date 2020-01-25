Elazığ'a deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan, depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.Deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Erdoğan, cenaze törenine katılmak için Mevlana Camisine geçti. Erdoğan, burada Civelek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun." ifadesini kullandı.

"Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız"

Bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz." diye konuştu.

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz, malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz ve bunu böylece yaşadık."

"TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacağız"

"Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz."

Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.