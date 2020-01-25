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Bakan Pakdemirli: Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

''Herhangi bir hasar tespit edilmemiştir”
Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’deki 47 baraj ve gölet, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt’te 30 baraj ve gölet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler teknik personelimizce incelenmiş, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir” dedi.

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