Erdoğan Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı

6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Yakınlarını kaybeden bir baba ile yan yana gelen Erdoğan, acılı babanın ağladığı anların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu afetler bizim için bir imtihan"

Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz, Vandepremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne-oğulun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Beraberindeki heyetle incelemelerde bulanacak

Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.