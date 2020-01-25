PKK işbirlikçisi HDP’li eski belediye meclis üyesi tutuklandı

AĞRI’nın Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarıyla işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen Erzurum’un Karayazı İlçe HDP eski belediye meclis üyesi Emel Turan’ın tutuklandığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı ili, Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde düzenlenen operasyonda meydana gelen silahlı çatışma neticesine, 4 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Söz konusu silahlı çatışma olayında, olay yerinden elde edilen delillerin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelenmesi neticesinde, Erzurum ili, Karayazı ilçesi HDP eski belediye meclis Emel Turan’ın 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı ili, Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile işbirliği içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli adli makamların talimatıyla gözaltına alınmış ve 24 Ocak 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ağrı Kapalı Cezaevine konulmuştur” ifadelerine yer verildi.