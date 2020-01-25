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Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı

Ünlü müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.

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