Deprem çantasında neler olur deprem çantası hazırlama

Türkiye'de son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin ardından deprem çantasında neler olur araştırması başladı. Peki deprem çantasında neler olmalı, acil durumlarda ihtiyaç duyulacak çantaya neler konulmalı?

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların deprem çantası hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı deprem çantaları, aniden meydana gelen sarsıcı doğal afetler sonrası hayat kurtarabiliyor. Deprem çantasında neler olmalı?

Meydana gelen şiddetli depremlerin ardından deprem çantası hakkındaki araştırmalar hız kazanıyor. İşte, deprem çantasında olması gereken malzemeler listesi...

AFAD'ın sitesinde yer alan Afet ve Acil Durum Çantası'nın içerisinde neler olması gerektiği ise başlıklar halinde şu şekilde sıralanıyor:

Önemli belge fotokopileri;

"Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu vb).

Önemli belge fotokopiler, kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler;

İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

Su;

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı

Hijyen malzemeler;

Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik ped,

Diğer malzemeler;

İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)"