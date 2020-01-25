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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde inceleme yaparken depreme yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptığı esnada 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremzedelerin çadırlarını gezen Erdoğan, depremzedelerin daha sağlam konutlara kavuşturulacağının söyledi. Erdoğan konuşmasında, "Kaza da, kader de imanımızın gereğidir. O inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine geldi. Burada Tanrıverdi Öğretmenevi’nde bulunduğu esnada Elazığ merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi.

Artçı sarsıntının ardından Erdoğan, depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, depremde ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

"Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız"

Erdoğan, "Elazığ’daki deprem bölgesini dolaştık. Şimdi de Doğanyol’da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var. Toplamda baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Elazığ’daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Buradaki yaralılarımıza da Allah’tan şifa diliyoruz. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da, kader de imanımızın gereğidir. O inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor" dedi.

"Çadırdan kurtaracağız"

İlçedeki hasar gören yerlerin süratle zemin etüdünün yapılacağını belirten Erdoğan, "Zemin etütlerinin yapılması suretiyle buralardaki, vatandaşları çadırlardan kurtarıp, çelik konsülsiyonla inşallah kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmaları çevre ve şehircilik bakanlığımız yapacak. Kısa sürede bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyor, kutluyorum. Bu zaten sizin inanıyorum ki, imanımızın da gereğidir. Sabırla bu süreci atlatıyorsun. Rabbim beterinden korusun inşallah" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedelerin çadırlarındaki incelemeleri sürüyor.

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