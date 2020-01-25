Konya'da 'koronavirüsü' paniği! Acil servis karantinaya alındı

Çin Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs alarmı Türkiye'ye de sıçradı. Konya'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.

Dünyayı tedirgin eden Coronavirüs alarmı Türkiye'ye de sıçradı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran Çinli kadın turist karantinaya alındı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Coronavirüs şüphesi

Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı. Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.