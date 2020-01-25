Fenerbahçe - Başakşehir maçı özet ve golleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe dev maçta evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 72. dakikada Alman yıldız Max Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Gaziantep maçının ardından üst üste 2. hafta ağları sarsan Max Kruse, bu sezon 3 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı. Vedat Muriqi ise bu sezon 12. kez ağları sarstı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi ve 17 hafta sonra bir kez daha sarı-lacivertlilere yenilen Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FENERBAHÇE 2-0 Başakşehir MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

86' Gol...Fenerbahçe 2-0 Başakşehir (Vedat Muriç)

72' Gol...Fenerbahçe 1-0 Başakşehir (Max Kruse)

68' İkinci yarıda oyunun temposunun biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz.

66' Başakşehir'de Elia'nın sol kanattan Crivelli'ye yaptığı ortasını Dirar kontrol etti, ardından Crivelli rakibine faul yaptı.

65' Başakşehir'de İrfan Can Kahveci topa oyun durduktan sonra vurduğu için sarı kart gördü ve gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

62' Fenerbahçe'de Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vurmayı deneyen Tolga'nın Epureanu ile girdiği ikili mücadelede yere düşerken yaptığı vuruşunda top auta çıktı.

58' Fenerbahçe bu dakikalarda kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Başakşehir'in ön alan baskısı var.

54' Başakşehir'de Mehmet Topal, Serdar ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri tedavisi için oyun alanına girdiler.

52' Başakşehir'de Elia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ama hakem oyunu bir kez daha devam ettirdi.

50' Başakşehir bir hızlı hücum fırsatı yakalamıştı ama Visca'nın hatalı pasıyla bu fırsatı değerlendiremedi.

45' İlk devre sona erdi.

44' Karşılaşmanın sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

43' Başakşehir'de İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

43' Tolga'nın ceza sahası dışından yaptığı ortasını kaleci Mert kontrol etti.

43' Fenerbahçe bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

42' Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gustavo'nun vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.

38' Fenerbahçe'de Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı orta Muriqi'in önünden geçip taca çıktı.

36' Başakşehir, Visca ile sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' Visca'nın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Elia'nın vuruşu Isla'ya çarpıp kornere gitti.

31' Visca'nın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Clichy topu terse çekmeye çalıştı ama araya Fenerbahçe savunması girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

26' Fenerbahçe'de ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ozan'ın içeri yaptığı orta taca çıktı.

25' Fenerbahçe'de Muriqi, bu defa Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun bir kez daha durmuş durumda.

23' Fenerbahçe'de Muriqi, Epureanu'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, ancak hakem Aydınus oyunu devam ettirdi.

16' Başakşehir'de Clichy sol kanattan topla bindirirken Ozan'ın faulüyle düşürüldü.

15' Fenerbahçe ön alan baskısıyla rakibini bunalttı.

14' Tolga'nın kullandığı serbest vuruştaki ortasını ceza sahasında Crivelli kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.

10' Kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Visca, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren Serdar topu kornere gönderdi.

8' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

6' Muriqi'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş yükselen Kruse istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.

1' Maç başladı.

İşte Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

İşte Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli.