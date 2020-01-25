Elazığ depreminde ölenlerin isimleri! Enkazdan çıkarılanların adları da var

ELAZIĞ depreminde enkaz altından sağ çıkarılanlarla umutlar tazelenirken, depremde yaşamını yitirenlerin isimleri de belli oluyor. İşte depremin son bilançosu ve depremde ölenlerden kimliği belirlenenler:

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan son açıklamalara göre 22 kişi yaşamını yitirde 1030 kişi de yanalandı. Elazığ’da 18, Malatya’da dört kişi hayatını kaybetti.

Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)



3 anne çocukları ile toprağa verildi

Ayşe Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenazesi Elazığ'da toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Depremde 1.5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas ile birlikte yaşamını yitiren 30 yaşındaki anne Fatma Yıldız'ın cenazesi de kaldırıldı. Malatya Doğanyol ilçesinde ise iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu yaşakını yitiren 32 yaşındaki anne Gazel ile 5 yaşındaki oğlu Yusuf Ali Say toprağa verildi.

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)

Üç bakandan ortak açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, Elazığ'da 18, Malatya'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Soylu, 39 kişinin de göçük altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk: Okullarda sorun yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin yaşandığı Elazığ'ın Gezin köyündeki enkazda incelemelerde bulunarak, "şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durumumuz yok" dedi.