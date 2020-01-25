İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpa?a Rektörlüğü tarafından hazırlanan Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımlandı. Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporuyayınlandı. Raporda, "24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır." denildi.

"3 ilçede şiddetli bir şekilde hissedildi"

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan Ön İnceleme raporunda, dün saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

"Sığ bir deprem"

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

257 artçı meydana geldi

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur." bilgisine yer verildi.

"Deprem yüzey kırığı oluşturmuştur"

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmara?) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yakla?ık 430 kilometre boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından oluştuğu anlatılan raporda, hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.