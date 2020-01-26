Elazığ depreminde ölü sayısı arttı işte son bilanço ve ölenlerin isimleri

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, depreme ilişkin yaptığı son açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiğini 1547 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İşte depremde ölenlerin isimleri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9233 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Enkazdan kurtarılan kişi sayısı 45'e yükseldi

Deprem sonrası AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğu belirtilen açıklamada, 1547 kişinin depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17000 sıcak yemek, 5000 kahvaltı, 7000 çorba, 13550 bardak çay, 6275 su, 6495 ekmek, 6286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır" ifadesi yer aldı.

Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu

AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 599 olduğu kaydedilen açıklamada, 1556 kişinin hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Bakan soylu: "Hem çalışıyor, hem de dua ediyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının çok titiz şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtarma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)