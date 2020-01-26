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Ersun Yanal: Bu oyunla şampiyonluğa gideceğiz

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kendilerini şampiyonluğa taşıyacağını belirttiği oyuna devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yanal, Kadıköy ruhunu sahaya yansıttıklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında da konuştu:

"Tüm oyuncular kaliteyi sahaya yansıttı"
"Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ve yine rakip sahada daha fazla ikili mücadele kazanmak çok önemli."

"Bugünkü kalite tesadüf değil. Tüm oyuncular bu kaliteyi sahaya yansıttı. Bizi şampiyonluğa taşıyacak bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz. Oyuncularım disiplinden de taviz vermediler."

"Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz"
"Maçı konuşuyoruz ama bir doğal afet yaşadık. Ne olursa olsun can kaybettik. Bugün belki burada oynamayıp daha sonra da oynayabilirdik. Bu konuda Fenerbahçe Kulübü de elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Gerekirse bir hazırlık maçı yapılıp oraya destek de olabiliriz. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz."

"Gönül isterdi ki bugün maçı oynamayalım"
"Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Gönül isterdi ki bugün maçı oynamayalım ancak tabi ki buna karar veren biz değiliz."

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