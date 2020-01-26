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Birleşmiş Milletler'den Elazığ için yardım teklifi

31 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ için BM'den yardım teklifi geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını, destek teklifinde bulunduklarını bildirdi

Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Elazığ için destek teklifi

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi. Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti. 

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